POL-PDNR: Bei Personenkontrolle Haftbefehl vollstreckt, Verkehrsunfall mit anschließender Bedrohung und Beleidigung, Schlägereien auf der Kirmes, PKW-Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Niederfischbach, Brachbach (ots)

Am Donnerstag, den 28.09.2023 um 19:50 Uhr ereignete sich in der Bahnhofstraße in Brachbach ein Verkehrsunfall. Der geparkte Opel eines 62-jähriger Mannes rollte mangels ordnungsgemäßer Sicherung gegen den hinter ihm parkenden Porsche eines 45-jährigen. Am Porsche entstand geringer Sachschaden. Dessen Fahrer hatte sich jedoch auch nach der polizeilichen Unfallaufnahme noch nicht wieder beruhigt, so dass er seinen Unfallgegner noch beleidigte und bedrohte. Es wurde daher eine entsprechende Strafanzeige gegen den Porsche-Fahrer gefertigt.

Am Freitag, den 29.09.2023 um 15:30 Uhr führten Beamte der PI Betzdorf in der Konrad-Adenauer-Straße in Niederfischbach eine Personenkontrolle bei einem amtsbekannten 49-jährigen Mann aus der VG Betzdorf-Gebhardshain durch. Hierbei wurde festgestellt, dass gegen diesen zwei (Geld-)Haftbefehle bestehen. Der Mann wurde festgenommen und auf die Dienststelle verbracht. Durch Familienangehörige wurden die offenen Geldstrafen kurz darauf bezahlt und der Mann wieder entlassen.

Am Freitag, den 29.09.2023 um 21:00 Uhr stellten Beamte der PI Betzdorf bei einer Verkehrskontrolle in der Hellerstraße in Betzdorf bei einem 56-jährigen PKW-Fahrer neben Alkoholgeruch in der Atemluft auch drogenbedingte Auffälligkeiten fest, weswegen eine Blutentnahme angeordnet wurde. Den Mann erwartet nun entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Am Samstag, den 30.09.2023 zwischen 01:40 und 02:50 Uhr kam es zu drei Schlägereien mit zum Teil mehreren Beteiligten auf der Kirmes in Mudersbach. Vorsorglich mussten zwei Geschädigte ins Krankenhaus nach Kirchen verbracht werden, die anderen Geschädigten erlitten leichte Verletzungen.

