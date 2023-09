POL-PDNR: Ladendiebstahl von Tabakwaren

Linz am Rhein (ots) - Am 29.09.23 gegen 12:30 Uhr kam es zu einem Trickdiebstahl in einem Juweliergeschäft in Linz am Rhein. Der 53-jährige Beschuldigte aus Linz stellte am Tag zuvor, in Absprache mit dem Juwelier, sein Fahrrad in dem Ladengeschäft ab. Als der Juwelier am nächsten Tag ihm dieses wieder aushändigte, nutze der Beschuldigte einen unbeobachteten Moment und entwendete Schmuck im Wert von ca. 4000 Euro. Im ...

