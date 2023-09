Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gelungener Polizeierlebnistag in Altenkirchen

Altenkirchen

Am Donnerstag, 28.09.2023, zwischen 17:00 Uhr - 20:30 Uhr wurden die Tore der Polizeiinspektion Altenkirchen unter dem Motto: "Fünf Blickwinkel - eine Polizei" für Berufsinteressierte geöffnet. So wurde den ca. 50 Teilnehmern ein Bild des Polizeiberufs und der täglichen polizeilichen Arbeit, dem Motto zufolge in fünf Stationen, vermittelt. Nach Begrüßung durch den Dienststellenleiter, Herrn Ersten Polizeihauptkommissar Frank Boden, und Einweisung der Besucher wurden diese zunächst in drei Gruppen aufgeteilt. Eine Station bot den Rundgang auf der Dienststelle. Hierbei wurde Einblick in den Wachbetrieb genommen, der Gewahrsamstrakt und der Erkennungsdienst der Polizeiinspektion Altenkirchen veranschaulicht. Bei einer weiteren Station wurde den Teilnehmern der Funkstreifenwagen mit den zugehörigen Führungs- und Einsatzmitteln präsentiert. Im Rahmen der dritten Station wurde durch die Spurensicherung der Kriminalpolizei Betzdorf ein Tatort dargestellt. Hier hatten die Interessierten die Möglichkeit, selbst Spuren zu sichern und Fingerabdrücke zu nehmen. Nach ca. einer Stunde traf man sich mit den drei Gruppen wieder im Innenhof der Dienststelle und die Schieß- und Einsatztrainer des Polizeipräsidiums Koblenz übernahmen das Programm. Hierbei wurde den Teilnehmern die Durchführung von Verkehrs- und Personenkontrollen nähergebracht. Den Abschluss bot eine tolle Vorführung der Diensthundestaffel des Polizeipräsidiums Koblenz. Nach der Veranstaltung standen Einstellungsberater sowie Kolleginnen und Kollegen aus den vorgestellten Bereichen für Fragen zur Verfügung.

