Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wohnungseinbrüche und PKW Aufbruch

Dienstgebiet Polizei Straßenhauss (ots)

Am Donnerstagnachmittag sind bisher unbekannte Täter in Güllesheim, Am Wiesenhang, in eine Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Nachdem die Täter bemerkten, dass sie hierbei von einem Zeugen beobachtet wurden, ließen sie von einer weiteren Tatausführung ab und flüchteten ohne Beute von der Tatörtlichkeit. Bei den Tätern handelt es sich um 2 junge Männer, einer trug einen roten Pullover und führte eine "Coca-Cola Kühltasche" mit.

Im Zeitraum von Dienstagnachmittag bis Donnerstagnachmittag kam es in der Westerwaldstraße in Rengsdorf zu einem Einbruch in ein leerstehendes Einfamilienhaus. Die Täter entkamen mit geringer Beute.

Am späten Donnerstagnachmittag stellte der Geschädigte um 17:40 Uhr seinen PKW Renault Zoe am Ende der Tannenstraße in Kurtscheid ab. Als er gegen 18:15 Uhr von einem Spaziergang zurückkehrte, stellte er fest, dass ein unbekannter Täter die Seitenscheibe seiner Beifahrertür eingeschlagen hatte. Aus seinem PKW wurde nichts entwendet.

Mögliche Zeugen werden jeweils gebeten, Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

