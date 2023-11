POL-PPRP: Einbruchserie in Gartenhäuser

Ludwigshafen (ots) - Am späten Montagabend (13.11.2023), gegen 22:40 Uhr, brachen Unbekannte in Büroräumlichkeiten in der Sternstraße Höhe Schuckertstraße ein und entwendeten einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Vermutlich im gleichen Zeitraum wurde außerdem in die nur wenige Meter entfernten Räumlichkeiten einer Fahrschule in der Sternstraße eingebrochen. In diesem Fall wurden circa 70 Euro Bargeld ...

mehr