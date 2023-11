Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trickdiebe erbeuten Bargeld und Schmuck

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagvormittag (14.11.2023), gegen 11:00 Uhr, klingelte ein bislang Unbekannter bei einem älteren Ehepaar in der Hochfeldstraße und gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Er gab an, den Wasserdruck überprüfen zu müssen und verschaffte sich so Zugang zur Wohnung des Ehepaars. Als sich der Mann zusammen im Badezimmer zu schaffen machte, erschien ein weiterer angeblicher Mitarbeiter und wollte das Schlafzimmer auf Schimmel überprüfen. Dem Ehepaar kam dies merkwürdig vor und sie verwiesen die Männer der Wohnung. Erst im Nachgang stellten sie fest, dass aus dem Schlafzimmer Schmuck im Wert von circa 500 Euro entwendet wurde. Die Geschädigten beschrieben die Männer als circa 40 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und dunkel bekleidet. Beide hätten mit osteuropäischem Akzent gesprochen.

Am Dienstagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, befand sich eine 52-Jährige auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Oderstraße. Als sie gerade dabei war, ihr Elektroauto an eine Ladesäule anzuschließen, sei sie von einem älteren Mann in ein Gespräch verwickelt worden. Nachdem der Mann in Richtung Baumarkt gegangen war, stellte sie fest, dass ihr Geldbeutel aus dem geöffneten Kofferraum entwendet wurde. Die Geschädigte beschrieb den Mann als circa 60-70 Jahre alt, er trug blaue Jeans, einen grauen Pullover und sprach mit osteuropäischem Akzent. Auch weitere Kunden des Baumarktes waren zuvor durch den Mann auf dem Parkplatz angesprochen worden.

Wer kann Hinweise auf die Identität der Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Seien Sie deshalb immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen werden. Verhindern Sie den Zugriff auf Ihre Wertsachen und halten Sie Abstand. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Klären Sie die Echtheit von Amtspersonen oder Handwerkern unter der Ihnen bekannten Erreichbarkeit ab. Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und schließen Sie die Tür oder gehen sie weg. Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de

