POL-PPRP: Telefonbetrug scheitert dank Tochter

Ludwigshafen (ots) - Zu einer Sachbeschädigung an einem Auto kam es am 13.11.2023 zwischen 21 Uhr und 23 Uhr in der Langgartenstraße in Ludwigshafen auf dem Parkplatz der ehemaligen DJK Concordia. Unbekannte Täter zerstörten die Heckscheibe des dort geparkten Audis vollständig. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Können Sie sachdienliche Hinweise zur Tat geben? Dann melden Sie sich bitte bei der ...

mehr