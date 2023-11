Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Falsche Wasserwerker erbeuten Schmuck im Wert von rund 20.000EUR

Ludwigshafen (ots)

In der Bessemerstraße in Ludwigshafen kam es am 13.11.2023 gegen 16 Uhr zu einem Trickdiebstahl. Zunächst klingelte ein unbekannter Täter bei einer Seniorin zu Hause und gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke Ludwigshafen aus. Unter dem Vorwand, das Leitungswasser prüfen zu müssen, begab sich der Unbekannte mit der Bewohnerin in deren Badezimmer. Ein weiterer unbekannter Täter betrat währenddessen unbemerkt die Wohnung. Nach einigen Minuten verließ der "falsche Wasserwerker" wieder die Wohnung. Rund zwei Stunden später bemerkte die Frau, dass in ihrem Schlafzimmer die Schränke und diverse Schmuckschatullen durchwühlt worden waren. Insgesamt erbeuteten die unbekannten Täter Schmuck im Wert von rund 20.000EUR. Ein Täter konnte durch die Frau als männlich, ca. 40 Jahre alt, mit schlanker Statur kurzem dunklen Haar und Bart beschrieben werden.

Haben Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Bessemerstraße gesehen?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Seien Sie deshalb immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen oder Fremde bei Ihnen zu Hause klingeln. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Klären Sie die Echtheit von Amtspersonen oder Handwerkern unter der Ihnen bekannten Erreichbarkeit ab. Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und schließen Sie die Tür. Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell