POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Bürogebäude

Ludwigshafen (ots) - Am 13.11.2023 zwischen 08:40 Uhr und 16:30 Uhr kam es in der Leuschnerstraße in Ludwigshafen zu einem Unfall mit Fahrerflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer streifte beim Ein- oder Ausparken am rechten Fahrbahnrand das vor ihm parkende Auto einer 45-Jährigen und entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Haben Sie den Unfall beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per ...

mehr