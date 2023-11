Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Radfahrer angefahren und mitgeschleift ++ E-Mail-Betrüger haben keinen Erfolg ++ Einbruch in KiTa "Pusteblume" ++ Fensterscheibe am Kindergarten eingeworfen ++

Rotenburg (ots)

Radfahrer angefahren und mitgeschleift

Zeven. Am Montagvormittag gegen 10 Uhr ist ein 23-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Vitus-Platz schwer verletzt worden. Eine 82-jährige Autofahrerin hatte den Mann auf seinem Fahrrad beim Abbiegen vermutlich übersehen und angefahren. In der Folge verwechselte die Frau das Gas- mit dem Bremspedal, schleifte den Radfahrer noch 10 Meter mit und kam mit ihrem Mercedes an einer Betontreppe zum Stehen. Der verletzte Radfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf einige tausend Euro.

E-Mail-Betrüger haben keinen Erfolg

Zeven. Ein 58-jähriger Zevener hat am Montag von Unbekannten eine erpresserische E-Mail erhalten. Darin wurde ihm gedroht, dass man persönliche Informationen und Fotos von ihm veröffentlichen würde, wenn er nicht 1.200 Dollar auf ein sogenanntes Bitcoin-Wallet überweist. Der Mann ließ sich nicht einschüchtern, ging zur Polizei und erstattete eine Strafanzeige.

Einbruch in KiTa "Pusteblume"

Zeven. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes sind unbekannte Täter in die Kindertagesstätte "Pusteblume" am Schlehdornweg eingebrochen. Dazu kletterten sie zunächst auf das Flachdach und zerstörten ein Oberlicht. Durch die Öffnung konnten sie in die Einrichtung klettern. Beim Durchstöbern der Räume fanden die Einbrecher Bargeld und einen PC.

Fensterscheibe am Kindergarten eingeworfen

Iselersheim. Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende beim Kindergarten "Schmetterlingswiese" am Lupinendamm ärgerlichen Schaden angerichtet. Mit zwei Steinen warfen sie eine Fensterscheibe ein und rissen zwei Bewegungsmelder von der Wand. Die Polizei spricht von einem Schaden von mehreren hundert Euro und bittet unter Telefon 04761/7489-0 um Hinweise.

TAN-Betrug mit SMS

Rotenburg. Unbekannte Betrüger haben am vergangenen Wochenende versucht, einen 79-jährigen Mann hereinzulegen. Mit einer SMS machten sie ihn darauf aufmerksam, dass seine TAN-Liste auslaufe und erneuert werden muss. Als er den Link der Nachricht aufrief und eine neue TAN erzeugte, fiel ihm der Betrug auf. Über die Bank konnte der Senior eine von den Tätern mit der TAN veranlasste Überweisung rechtzeitig stoppen.

Transporter war nicht versichert

Rotenburg. Einer Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei ist am Montagnachmittag in der Brauerstraße ein offensichtlich mangelhafter Mercedes Sprinter aufgefallen. Die Beamten kontrollierten das Fahrzeug und auch den 24-jährigen Fahrer. Es stellte sich heraus, dass für den Sprinter keine Haftpflichtversicherung bestand. Der junge Mann musste seine Fahrt beenden. Gegen ihn und den 21-jährigen Fahrzeughalter leitete die Polizei ein Strafverfahren ein.

