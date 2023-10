Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Jugendliche setzen ein kreatives Zeichen gegen Alkoholmissbrauch: Aktion "Bunt statt Blau" im Kino ein großer Erfolg

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Trier (ots)

Unter dem Motto "Bunt statt Blau" fand am 06.10.2023 im Broadway Filmtheater Trier eine beeindruckende Veranstaltung statt, bei der 45 Schülerinnen und Schüler ein wichtiges Zeichen gegen Alkoholmissbrauch setzten. Die Aktion wurde von der DAK-Gesundheit in Kooperation mit dem Regionalen Arbeitskreis Suchtprävention organisiert.

Die Aktion "Bunt statt Blau" der DAK-Gesundheit hat das Ziel, Jugendliche für die Folgen des Alkoholkonsums zu sensibilisieren und einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol zu fördern. Im Kino in Trier kamen 55 engagierte Schülerinnen und Schüler der Kurfürst-Balduin-Schule zusammen, um sich aktiv an der Aktion zu beteiligen.

Höhepunkt der Veranstaltung waren die Workshop-Stationen des Arbeitskreises, hier konnten die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen spielerisch zum Thema "Alkohol" vertiefen. Ein themenbezogener Kinofilm rundete den Tag ab.

Für die Schülerinnen und Schüler war die Anschauung der kreativen Plakate gegen das Komasaufen beeindruckend. Mit viel Fantasie und Ausdrucksstärke verliehen die Jugendlichen, die die Plakate gestalteten, ihrer Ablehnung von Alkoholmissbrauch Ausdruck.

Die Plakate wurden im Foyer des Kinos ausgestellt und hinterließen auch bei den Besuchern einen nachhaltigen Eindruck.

Ein weiteres Highlight des Tages war der Infostand der Polizei. Hier hatten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, den Rauschbrillenparcours zu besuchen und so die Auswirkungen von Alkohol am eigenen Leib zu erfahren. Durch simulierten Alkoholkonsum mit Hilfe spezieller Brillen konnten die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer die verminderten motorischen und kognitiven Fähigkeiten erleben und dadurch ein besseres Verständnis für die Gefahren von Alkohol im Straßenverkehr entwickeln.

Die Veranstaltung wurde durch den Regionalen Arbeitskreis Suchtprävention organisiert. Dieser hat bei der Planung und Durchführung der Aktion wichtige Unterstützung geleistet und somit einen wertvollen Beitrag zur Präventionsarbeit in Trier geleistet. Gemeinsam mit der DAK-Gesundheit wurde eine Plattform geschaffen, um das Thema Alkoholkonsum gezielt anzusprechen und Bewusstsein zu schaffen.

"Mit der Aktion 'Bunt statt Blau' möchten wir Jugendlichen eine Möglichkeit bieten, sich mit dem Thema Alkohol auf spielerische Weise auseinanderzusetzen und ihnen einen Raum bieten auch sensible Fragen außerhalb von Familie und Schule stellen zu können. Das Interesse der Schülerinnen und Schüler war überwältigend. Wir freuen uns jedes Jahr darüber, dass die DAK Jugendliche begeistern kann an dem Plakat-Wettbewerb "bunt statt blau" teilzunehmen, die wir hier in Trier in Kooperation mit dem Broadway ausstellen können.", so Kerstin Ludwig vom Caritasverband Trier e.V.

Die Aktion "Bunt statt Blau" hat es geschafft, in Trier ein Bewusstsein für die Gefahren von Alkoholkonsum zu schaffen und junge Menschen dazu zu ermutigen, einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol zu entwickeln. Gemeinsam mit lokalen Partnern wie dem Regionalen Arbeitskreis Suchtprävention wird die DAK-Gesundheit ihre Präventionsarbeit fortsetzen, um Jugendliche über die Risiken von Alkohol aufzuklären und sie zu einem gesunden Lebensstil zu ermutigen.

EXTRA:

Über den Regionalen Arbeitskreis Suchtprävention: Im Regionalen Arbeitskreis Suchtprävention tauschen sich Vertreterinnen und Vertreter der Suchtkrankenhilfe, der Jugendhilfe sowie Pädagogik der Stadt Trier und des Landkreises Trier-Saarburg regelmäßig aus. Ziel ist es, Präventionsmaßnahmen zu koordinieren, zu planen und durchzuführen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell