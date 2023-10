Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Zwei Demonstrationen in Trier ohne besondere Vorkommnisse

Trier (ots)

Für den heutigen Samstagnachmittag hatten zwei verschiedene Gruppierungen jeweils Demonstrationen und Kundgebungen in der Trierer Innenstadt angemeldet. Die Kundgebung der Gruppierung "Team Freiheit" fand ab 13 Uhr auf dem Hauptmarkt statt und erreichte in der Spitze eine Teilnehmerzahl von etwa 50 Personen. In unmittelbarer Nähe dazu fanden sich in der Spitze etwa 100 Demonstrierende der Gruppierung "Buntes Trier" ein.

Die Kundgebungen verliefen störungsfrei, die Teilnehmenden hielten sich überwiegend an die Auflagen der Versammlungsbehörde. Die Polizei nahm zwei Strafanzeigen entgegen.

"Die Teilnehmenden aller Kundgebungen haben sich größtenteils diszipliniert verhalten und ihre Rechte gewaltfrei artikuliert", sagt der Einsatzleiter der Polizei, Marc Lorré. Auf Grund des hohen Besucheraufkommens in der Stadt erlangten die Demonstrationen in der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell