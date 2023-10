Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Drei Brände auf dem Gelände des ehemaligen Eisenbahnausbesserungswerkes - Zeugen gesucht

Trier (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 12.10.2023, kam es im Tatzeitraum von 02:00 Uhr bis 03:00 Uhr zu insgesamt drei Bränden auf dem Gelände des ehemaligen Eisenbahnausbesserungswerkes in Trier West in den Bobinethöfen.

Hierbei brannte ein auf dem Gelände abgestellter Kühlanhänger sowie ein Baucontainer komplett ab. Gleichzeitig gerieten 60 Heuballen, welche in einer auf dem Gelände befindlichen Halle gelagert waren, in Brand. Ein Übergreifen des Brandes auf ein benachbartes Bürogebäude konnte durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte verhindert werden. Der Gesamtschaden beläuft sich aktuell auf einen mittleren 5 stelligen Bereich.

Die sofort eingeleiteten polizeilichen Brandursachenermittlungen ergaben, dass es sich um vorsätzliche Brandstiftung handelt.

Die Kriminalpolizei bittet im diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen, welche sich im Tatzeitraum auf dem Gelände aufgehalten haben.

Hinweise bitte an die zuständige Kriminalinspektion Trier unter der Telefonnummer: 0651/9779-2290.

