Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen (ots)

Am 13.11.2023 kam es gegen 08:15 Uhr zu einem Unfall mit drei beteiligten Autos auf der Bruchwiesenstraße in Ludwigshafen. Ein 55-jähriger Autofahrer fuhr vom Parkplatz der Anne-Frank-Realschule nach rechts in die Bruchwiesenstraße ein und auf die dortige Linksabbiegerspur in Richtung A 650. Dort kollidierte er mit dem Auto einer 71-Jährigen, die auf der besagten Linksabbiegerspur fuhr. Durch den Aufprall wurde das Auto des Unfallverursachers zudem auf das Auto eines 30-Jährigen geschoben. Die 71-jährige Autofahrerin wurde durch den Unfall leichtverletzt. An allen drei Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000EUR. Aufgrund des Unfalls waren die beiden linken Fahrstreifen der Bruchwiesenstraße kurzzeitig gesperrt.

