Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: erneut mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 30.10.2023 und dem 13.11.2023 wurde die Heckscheibe eines auf einem Parkplatz in der Karlsbader Straße abgestellten Fiat Transporters eingeschlagen und eine Bohrmaschine sowie ein Werkzeugkasten entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.300 Euro.

Zwischen dem 09.11.2023 und dem 13.11.2023 schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines auf einem Parkplatz in der Oskar-Vongerichten-Straße abgestellten Hyundai i30 auf und entwendeten ein Kleidungsstück, eine Sonnenbrille und einen USB-Stick. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 500 Euro.

Am Montagabend (13.11.2023), zwischen 18:00 und 18:30 Uhr, wurde die Seitenscheibe einer in einer Parkbucht in der Ludwigsstraße abgestellten Mercedes B-Klasse eingeschlagen. In diesem Fall entwendeten die Unbekannten eine Aktentasche. Der Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Wer hat die Taten beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell