POL-PPRP: Einbrüche im Stadtgebiet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Montagnachmittag (13.11.2023) war eine 61-jährige Radfahrerin gegen 17:30 Uhr auf der Wittelsbachstraße in Richtung Mundenheimer Straße unterwegs. Ein 77-jähriger Autofahrer hatte sein Fahrzeug gerade in einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand der Wittelsbachstraße geparkt und wollte aussteigen. Beim Öffnen der Tür übersah er die 61-Jährige. Die Radfahrerin stürzte, fiel gegen ein auf der ...

mehr