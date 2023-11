Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand einer Dachterrasse eines Rohgebäudes - Nachtragsmeldung

Beindersheim (ots)

Nachtrag zur Pressmeldung vom 05.11.2023, https://s.rlp.de/K6IJu

Nach einem Brand auf der Dachterrasse eines Rohbaus am 05.11.2023 in der Danziger Straße in Beindersheim wurde der Brandort durch Brandermittler der Kriminalpolizei Ludwigshafen untersucht. Hierbei konnte ermittelt werden, dass der Brand im Zusammenhang mit durch den Hauseigentümer durchgeführten Schweißarbeiten an der Dachterrasse entstanden sein dürfte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell