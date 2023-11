Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: zwei Personen bei Unfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montagnachmittag (13.11.2023), gegen 13:50 Uhr, war ein 57-jähriger Autofahrer auf der Saarlandstraße in Richtung Mundenheim unterwegs und wollte an der Einmündung zum Adlerdamm nach links auf diesen abbiegen. Eine 61-jährige Autofahrerin war in der entgegengesetzten Richtung auf der Saarlandstraße unterwegs. Beim Abbiegevorgang kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Die 28- und 33-jährigen Fahrzeuginsassinnen des 57-Jährigen wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf den Unfallhergang geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

