POL-PPRP: Handtasche geraubt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Eine 53-Jährige erstattete bei der Polizei in Ludwigshafen eine Anzeige wegen Betruges. Am 11.11.2023 erhielt sie von unbekannten Tätern eine SMS mit dem Inhalt "Hallo Papa, das ist meine neue Nummer (etc.)". Da sie davon ausging, dass es sich um ihre Tochter aus Amerika handle, schrieb sie mit den unbekannten Tätern, die sie letztlich dazu brachten rund 1.900EUR per Echtzeitüberweisung an ein von ...

