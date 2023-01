Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Mülltonnenbrand in Lahnstein - Zeugen gesucht

Lahnstein (ots)

Am heutigen Dienstag, 10.01.2023 etwa gegen 19:00 Uhr kam es in Lahnstein in der Mittelstraße Höhe Hausnummer 43 zu einem Mülltonnenbrand. Ersten Ermittlungen nach, geriet aus bisher ungeklärter Ursache eine 240 Liter Papiermülltonne, welche zur Leerung am Straßenrand stand, in Vollbrand. Der gesamte Inhalt als auch die Tonne selbst wurden durch den Brand völlig zerstört. Eine danebenstehende Tonne wurde durch die Hitzeeinwirkung leicht beschädigt.

Zu einer weiteren Brandmeldung kam es rund eine Stunde später, gegen 20:00 Uhr. So wurde in der Verlängerung der Stolzenfelsstraße, unweit des Rheinufers, ein Hundekotbeutelspender in Brand gesetzt. Hierdurch wurden lediglich die Beutel beschädigt. Der Spender blieb unbeschädigt. Ob zwischen den zwei Bränden Zusammenhang besteht, ist nun Bestandteil der aufgenommenen Ermittlungen. Zeugen, welche zu den genannten Zeiten verdächtigte Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lahnstein (02621/913-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell