POL-NI: Lindhorst - Schwelbrand in Scheune

Nienburg (ots)

(KEM) In der Nacht zu Montag kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Schwelbrand mit starker Rauchentwicklung in einer Scheune an der Bahnhofstraße in Lindhorst. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Eine Anwohnerin hatte gegen 00.10 Uhr Brandgeruch wahrgenommen, das Feuer in der benachbarten Scheune festgestellt und die Rettungsleitstelle informiert. Gegen 00:08 Uhr war von einem anderen Lindhorster bereits in der Straße Auf der Flöte Feuergeruch wahrgenommen und die Polizei alarmiert worden, die Brandstelle konnte zunächst jedoch nicht lokalisiert werden.

Zur Brandbekämpfung waren zahlreiche Kräfte der Wehren Lindhorst und Lüdersfeld eingesetzt. Die Hauptlöscharbeiten waren bereits gegen 1 Uhr beendet, anschließend musste jedoch teilweise die brandbetroffene Decke abgetragen werden, um weitere Glutnester zu löschen. In der Scheune waren u.a. Stroh, ein PKW sowie ein Anhänger und diverses Werkzeug gelagert.

Die Schadenshöhe kann noch nicht valide beziffert werden, wurde aber vorläufig in einen fünfstelligen Bereich geschätzt. Der Brandort wurde von den Polizeibeamten beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

