Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Pressemitteilung Polizeikommissariat Stadthagen von Do. 28.09.2023 bis So. 01.10.2023, 12:30 Uhr

Stadthagen (ots)

Diebstahl von 20 Kanarienvögeln

Zwischen Donnerstag dem 28.09.2023, gegen 17 Uhr und Freitag, dem 29.09.2023 bis 13 Uhr, sei es in Lauenhagen zu einem Diebstahl von 20 Kanarienvögeln gekommen. Diese seien aus ihrem Käfig auf dem Grundstück des Geschädigten entwendet worden. Der Wert der Vögel wird auf ca. 300 EUR beziffert. Durch einen Zeugen konnte im Tatzeitraum ein weißer Kleintransporter auf dem Grundstück des Geschädigten beobachtet werden. Hinweise zur Tat oder dem weißen Kleintransporter nimmt die Polizei Stadthagen unter der Tel.: 05721/98220 entgegen.

Brennender Altglascontainer in Lindhorst

Am Freitag, den 29.09.2023, gegen 23:50 Uhr, wird der Polizei ein brennender Altglascontainer in der Glück-Auf-Straße in Lindhorst gemeldet. Durch den anhaltenden Wind greifen die Flammen auf einen zweiten Altglascontainer über. Insgesamt werden zwei Altglascontainer vollständig durch das Feuer zerstört und ein Dritter wird beschädigt. Durch die freiwillige Feuerwehr Lindhorst wird der Brand gelöscht. Es wird von einer vorsätzlichen Tat ausgegangen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Stadthagen unter der Tel.: 05721/98220 entgegen.

Zwei Jugendliche führen unter Alkoholeinfluss E-Scooter in Stadthagen

Am Samstag, den 30.09.2023, gegen 01:55 Uhr, kontrolliert eine Streifenbesatzung zwei männliche Jugendliche, die jeweils mit einem E-Scooter die Enzer Straße in Richtung Innenstadt befahren. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt eine Atemalkoholkonzentration von jeweils 0,3 und 0,9 Promille bei beiden 15-jährigen. Es wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die jugendlichen wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Diebstahl eines auffälligen E-Scooters vor Supermarkt in Stadthagen

Am Freitag, den 29.09.2023, gegen 15 Uhr, habe die Geschädigte ihren E-Scooter vor dem Penny Markt in der Pillauer Straße in Stadthagen abgestellt. Nachdem sie ihre Einkäufe erledigt hatte, habe der E-Scooter nicht mehr vor dem Markt gestanden. Es solle sich um einen sehr auffälligen E-Scooter mit weißem Design, besetzt mit blauen Strasssteinen, handeln. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Stadthagen unter der Tel.: 05721/98220 entgegen. (Dy)

