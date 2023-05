Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Kriminelle gestört? Wer hat Verdächtiges bemerkt?

Kelsterbach (ots)

Zwei BMW X5 standen in der Zeit von Montag (15.05.) bis Mittwoch (17.05.) im Visier bislang noch unbekannter Täter. Gegen 14 Uhr bemerkten Zeugen die Beschädigungen an dem Wagen, der im Bereich der Bahnstraße abgestellt war. Aufgrund der Spuren besteht der Verdacht, dass die Kriminellen vergeblich versucht hatten, die Frontscheinwerfer zu entwenden. Zudem war ein weiterer BMW im Nahbereich abgestellt, an dem sich die Täter ebenfalls zu schaffen gemacht hatten. Ohne Beute suchten die Unbekannten anschließend das Weite. Der entstandene Sachschaden den an Fahrzeugen wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell