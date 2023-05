Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Fahrradfahrer gestürzt/ Zeugenaufruf

Griesheim (ots)

Am Himmelfahrtstag (18.05.) zog sich ein 61-jähriger Fahrradfahrer bei einem Sturz in dem Kreisel Südring/Westring lebensgefährliche Verletzungen zu. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Griesheimer gegen 18.40 Uhr aus bisher unbekannten Gründen zu Fall. Zwecks Klärung des Unfallherganges wurde auf der Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Der lebensgefährlich verletzte Fahrradfahrer wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Zeugen, die möglicherweise Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Zweiten Polizeirevier in Darmstadt in Verbindung zu setzen (Tel.: 06151- 96941210)

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell