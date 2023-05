POL-DA: Rüsselsheim: ++Ergänzungsmeldung++ zu Gebäudebrand

Rüsselsheim (ots) - Aktuell steht ein Wohngebäude in der Straße "An den Weiden" in Vollbrand. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind vor Ort im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen könnte sich noch eine Person in dem brennenden Gebäude aufhalten. Es wird nachberichtet. Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst) Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen Führungs- und Lagedienst ...

