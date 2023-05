Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Exhibitionist vorläufig festgenommen

Darmstadt (ots)

Nach seiner vorläufigen Festnahme am Dienstag (16.5.) wird sich ein 45 Jahre alter Mann zukünftig strafrechtlich verantworten müssen. Der Darmstädter steht im Verdacht am Dienstagnachmittag, gegen 16 Uhr, in der Heidelberger Landstraße, nahe eines Bildungscampus, exhibitionistische Handlungen durchgeführt zu haben. Zeugen hatten die Polizei alarmiert und die hinzueilenden Streifen nahmen den Tatverdächtigen noch vor Ort fest. Er kam mit zur Wache. Dort erfolgten seine erkennungsdienstliche Behandlung und die Einleitung des Verfahrens. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde er nach Hause entlassen.

