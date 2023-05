POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Elektronische Speichermedien und weitere Beweismittel bei Durchsuchung sichergestellt

Wald-Michelbach (ots) - In der Nacht zum Freitag (12.5.) entwendeten Kriminelle ein Schild von einem Institutsgelände in der Straße "Tromm". Bei dem Schild handelte es sich um ein Verkehrszeichen mit selbst gestalteter Schrift. Auf dem Schild stand "Karls Ruhe in Maryland". Wenn Sie Hinweise auf den Verbleib des Schildes oder auf die Diebe geben können, melden Sie ...

mehr