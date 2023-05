Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein: "Vatertagsaktivisten" als vermeintliche Klimakleber

Alsbach-Hähnlein (ots)

Der Polizei in Südhessen wurden von einer vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmerin am Donnerstag (18.05.) in der Gemarkung Alsbach-Hähnlein auf der L 3112 in der Nähe der A 5 vermeintliche Klimaaktivisten gemeldet, deren Tathandlung des Festklebens augenscheinlich unmittelbar bevorstünde. Die alarmierten Streifen konnten zwar keine Verdächtigen antreffen, doch Zeugen lenkten den Verdacht schnell auf "Vatertagsaktivisten", die sich kurzzeitig vom anstrengenden Tag geschwächt mit dem Hinterteil just bei Überqueren der Landstraße kurzzeitig auf die Fahrbahn setzen mussten. Danach hätten sie die Anziehungskraft überwunden und den beschwerlichen Weg in unbekannte Richtung fortgesetzt. Die Polizei stellte die Fahndung kurz danach ein.

EPHK Bösl, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell