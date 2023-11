POL-PPRP: RNV-Häuschen beschädigt - Korrekturmeldung

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (12.11.2023 - 13.11.2023) brachen Unbekannte in ein Bürogebäude in der Giselherstraße ein und entwendeten Elektronikgeräte und eine geringe Summe Bargeld. Der Schaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen (10.11.2023 - 13.11.2023) wurde die Tür eines Eiscafés in der Oppauer Straße gewaltsam geöffnet. ...

