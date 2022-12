Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Versuchter Einbruch in Kirchheimbolanden

Kirchheimbolanden (ots)

Am 17.12.2022 kam es in den frühen Abendstunden zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in Kirchheimbolanden. Unbekannte Täter beschädigten ein rückwärtig gelegenes Fenster an einem Haus auf dem Kupferberg. Da die Täter gestört wurden drangen sie nicht in das Haus ein und flohen vor Eintreffen der Polizei.

Gerade in der "dunklen Jahreszeit" kommt es wieder vermehrt zu Einbrüchen in Wohnhäusern. Täter nutzen die frühe Dunkelheit aus, um in Häuser einzudringen wenn die Bewohner noch arbeiten oder einkaufen sind. Daher verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit und achten Sie auf Fremde in ihrem Wohngebiet oder auf dem Nachbargrundstück!

