Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231120.2 Wesseln: Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser

Wesseln (ots)

In der Zeit von Samstag (18.11.23) um 18:30 Uhr bis zum Folgetag um 9:30 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Eschenkamp ein. Sie hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten das gesamte Erd- und Obergeschoss nach Wertgegenständen. Sämtliche Schubläden und Schränke wurden durchsucht. Die Täter entkamen unerkannt. Das Stehlgut ist aktuell noch nicht bekannt. Am gleichen Tag (18.11.23) kam es in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 20:30 Uhr zu einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus am Eschenkamp. Auch hier hebelten die unbekannten Täter die Terrassentür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Nachdem die Räume zum Teil durchwühlt wurden, entwendeten die Einbrecher Goldschmuck im Wert von circa 5000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter 0481-940 entgegen.

