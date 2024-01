Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Tasche mit Geld entrissen

Schöppingen (ots)

Tatort: Schöppingen, Lindenstraße;

Tatzeit: 14.01.2024, 21.50 Uhr;

Zwei Unbekannte haben am Sonntagabend in Schöppingen einen Passanten beraubt. Einer der beiden hatten den Mann gegen 21.50 Uhr auf der Lindenstraße angesprochen und um eine Zigarette gebeten. Als der Geschädigte ihm diese geben wollte, entriss der Täter ihm eine Tasche, die er mit sich trug. Darin befand sich Bargeld. Der Haupttäter war circa 1,90 Meter groß, etwa 20 bis 30 Jahre alt, bekleidet mit einer grauen Jacke mit Reflektorelementen sowie einer dunklen Wollmütze; sein Begleiter war circa 1,80 Meter groß, hatte einen Vollbart und trug eine dunkle Jacke mit Kapuze. Beide Personen besaßen nach Angaben des Zeugen ein südländisches Erscheinungsbild. Wer Hinweise zur Aufklärung dieser Tat geben kann, sollte sich unter Tel. (02561) 9260 mit der Kripo in Ahaus in Verbindung setzen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell