POL-HS: Polizeibericht vom 09.07.2023 der KPB Heinsberg

Kreis Heinsberg (ots) - Straftaten Wegberg - Watern- Diebstahl eines Kraftrades Unbekannte entwendeten am Freitag, 07.07.2023, gegen 21:20 Uhr, in der Straße "Mühltalweg" ein Kraftrad der Marke "Yamaha" mit "GK"- Kennzeichen. Das Kraftrad wurde kurzfristig vor einem Haus abgestellt. Hückelhoven-Diebstahl eines Mofas In der Zeit von Samstag, 24.06.2023, 13:00 Uhr bis Freitag, 07.07.2023, 14:00 Uhr entwendeten Unbekannte ...

mehr