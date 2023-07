Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 188, vom 08.07.2023

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Wegberg - Watern- Diebstahl eines Kraftrades

Unbekannte entwendeten am Freitag, 07.07.2023, gegen 21:20 Uhr, in der Straße "Mühltalweg" ein Kraftrad der Marke "Yamaha" mit "GK"- Kennzeichen. Das Kraftrad wurde kurzfristig vor einem Haus abgestellt.

Hückelhoven-Diebstahl eines Mofas

In der Zeit von Samstag, 24.06.2023, 13:00 Uhr bis Freitag, 07.07.2023, 14:00 Uhr entwendeten Unbekannte in der Hilfarther Straße ein Mofa der Marke "Piaggio". Das Mofa war mit dem Lenkradschloss gesichert und stand auf einem Privatgelände. An dem Mofa war ein Versicherungskennzeichen angebracht.

Sonstiges

Wassenberg - Brand eines Strohballenstapels

Am Freitag, 07.07.2023, kam es gegen 19:45 Uhr zu einem Feuer auf einem Stoppelfeld in der Straße "Herrschaftliche Heide". Das Feuer griff auf einen Stapel Strohballen über und etwa 50 Strohballen gerieten in Vollbrand. Durch die Feuerwehr wurde eine Brandwache eingerichtet, um den Strohballenstapel kontrolliert abbrennen zu lassen.

