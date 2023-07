POL-HI: Baustellenabsperrungen der B6 werden teilweise ignoriert

Hildesheim (ots) - Sarstedt (tko) Eine 36-jährige Sarstedterin stellte ihr E-Bike Cube am 07.07.2023, gegen 08.00 Uhr, mit einem Faltschloss gesichert, im verschlossenen Fahrradunterstand am Bahnhof in Sarstedt ab. Als sie gegen 15.00 Uhr zurückkehrte, war ihr Fahrrad im Neuwert von ca. 2500 Euro verschwunden. Unbekannte Täter waren augenscheinlich an der Rückseite des Fahrradunterstandes in diesen eingedrungen und ...

