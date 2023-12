Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Öffentlichkeitsfahndung - 15-jährige vermisste Zoe F. in Tübingen aufgegriffen

Heilbronn (ots)

Seit dem 20.12.2023, gegen 18:00 Uhr, wird die 15-jährige Zoe F. vermisst. Sie hielt sich zuletzt im Bereich des Bahnhofs Mosbach-Baden auf. Die 15-Jährige wurde am 21.12.2023, 19:35 Uhr aufgrund von Hinweisen durch Passanten in der Bahnhofshalle des Bahnhofs Tübingen durch Beamte des dortigen Bundespolizeireviers in Gewahrsam genommen. Die Jugendliche war stark alkoholisiert und versuchte mehrfach an die Dienstwaffe eines einschreitenden Beamten zu greifen, was unterbunden werden konnte. Derzeit befindet sich die Jugendliche unter polizeilicher Bewachung in einer Kinderklinik.

