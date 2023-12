Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.12.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Zeugen nach Aufbruch von Zigarettenautomaten gesucht Diebe brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag unbemerkt mehrere Zigarettenautomaten in Lauda-Königshofen auf. Zwischen 19 Uhr und 3.15 Uhr begaben sich die Unbekannten zu den Automaten in der Eisenbahnstraße, Pfarrstraße und Becksteiner Straße. Dort machten sie sich an diesen zu schaffen, um an die Geldkassetten zu gelangen. Lediglich an dem Automaten in der Eisenbahnstraße gelang es an den Behälter zu kommen. Die Ermittlungen wurden durch den Polizeiposten Lauda-Königshofen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09343 62130 zu melden.

Tauberbischofsheim: 8.000 Sachschaden und eine verletzte Person Das missachten des Vorrangs führte am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall in Tauberbischofsheim. Gegen 7.30 Uhr war ein 26-Jähriger mit seinem VW Tiguan auf der Pestalozzieallee unterwegs und wollte nach links auf die Hochhäuser Straße einbiegen. Dabei missachtete der Fahrer den Vorrang eines entgegenkommenden 53-Jährigen mit seinem VW Golf. Die beiden Fahrzeuge prallten zusammen, wodurch diese stark beschädigt wurden und nicht mehr fahrbereit waren. Bei dem Unfall wurde der 53-Jährige leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

Wertheim-Urphar: Von der Fahrbahn abgekommen Die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor ein 41-jähriger Autofahrer am Mittwochnachmittag in Wertheim-Urphar und verursachte hohen Sachschaden. Gegen 14 Uhr fuhr der Mann mit seinem Tesla Model 3 auf der Maintalstraße und geriet aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab. Er überfuhr mehrere Grünflächen und kam schlussendlich im Garten eines Hauses zum Stehen. Bei der Irrfahrt touchierte der Wagen unter anderem ein Straßenschild. Zur Klärung der Unfallursache musste der Mann die Polizeibeamte ins Krankenhaus zu einer Blutentnahme begleiten. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro.

