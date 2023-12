Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.12.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Eppingen: Betrunkener Autofahrer gefährdet andere - Polizei sucht Zeugen

Mit knapp 2,5 Promille lenkte ein 24-Jähriger am Mittwochnachmittag sein Fahrzeug durch Eppingen. Der Mann fuhr mit seinem grauen VW Golf um kurz nach 17 Uhr zunächst in Schlangenlinien über die Heilbronner Straße und lenkte immer nur ganz knapp bevor es zur Kollision mit entgegenkommenden Fahrzeugen kam zurück auf seine Spur. Am dortigen Kreisverkehr würgte er sein Auto mehrfach ab, bevor er den Kreisverkehr in Richtung des angrenzenden Bahnübergangs verließ. Hinter dem Bahnübergang bog der Golf abrupt nach links ab und überfuhr dabei beinahe drei Personen, die hier zeitgleich die Straße überqueren wollten. Der junge Mann beschleunigte seinen Wagen und fuhr zügig bis kurz vor einen Schotterparkplatz weiter, wo er den VW auf den Bürgersteig lenkte und auf diesem zunächst stehen blieb. Dann schien der 24-Jährige es sich anders überlegt zu haben, fuhr erneut los, bog nach rechts auf den Parkplatz ab, querte diesen und blieb kurz vor einem anliegenden Haus stehen. Nach einem weiteren Fahrmanöver stellte der Mann den Wagen endgültig ab. Er blieb einige Minuten sitzen und ging dann in ein Haus im Postweg, wo er schließlich von einer Polizeistreife schlafend angetroffen wurde. Der 24-Jährige musste die Beamten aufs Polizeirevier begleiten und schließlich seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben. Die Polizei bittet Zeugen der Alkoholfahrt, insbesondere die Autofahrer und Fußgänger, die von dem grauen VW gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Heilbronn: Zeugen nach Einbruch in Café gesucht

Großen Hunger muss ein Unbekannter gehabt haben, der am Dienstag oder Mittwoch in ein Café in der Heilbronner Theodor-Fischer-Straße einbrach. Zwischen 16 Uhr am Dienstagnachmittag und 6.40 Uhr am Mittwochmorgen gelangte der Einbrecher oder die Einbrecherin auf unbekannte Weise in das Café. Die unbekannte Person nahm mehrere Gin Flaschen aus einem Regal an der Theke und brachte sie in die Küche. Dort schnitt sich der Einbrecher ein Stück Kuchen ab und schälte sich eine Orange. Nachdem die Person sich gestärkt hatte, verschwand sie mit drei Gin Flaschen. Das in der Kasse befindliche Bargeld, beließ der Einbrecher an Ort und Stelle. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

A6/Kirchardt: Zu Fuß zum Tanken

Weil am frühen Mittwochmorgen ein unbeleuchtetes Fahrzeug auf dem Standstreifen der A6 bei Kirchardt stand, wurde eine Streife der Autobahnpolizei auf den Mercedes aufmerksam. Im Fahrzeug befand sich jedoch lediglich der unter drogeneinfluss stehende Beifahrer. Die 45 Jahre alte Fahrerin war zu Fuß unterwegs um Kraftstoff zu besorgen, weil an ihrem Auto der Tank leer war. Auf dem Rückweg von der Tankstelle wurde sie schließlich von einer Streife aufgegriffen. Hier stellte sich heraus, dass sie das Benzin nicht bezahlt hatte. Die Frau war außerdem nicht im Besitz eines Führerscheins, die Kennzeichen an ihrem Fahrzeug waren nicht zugelassen und vermutlich gefälscht. Des weiteren hatte der Mercedes somit keinen gültigen Versicherungsschutz und die 45-Jährige stand unter dem Einfluss von Kokain. Das Auto wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Auf die Frau kommen nun mehrere Anzeigen wegen der verschiedenen Vergehen zu.

Beilstein: Hoher Schaden bei Verkehrsunfall

Am Mittwochmorgen kam es bei Beilstein zu einem Verkehrsunfall. Auf der Landesstraße 1100 zwischen Beilstein und Auenstein taute sich gegen 7.30 Uhr an einer Ampel der Verkehr. Dies bemerkte ein 58-Jähriger in seinem Renault vermutlich zu spät und kollidierte mit einem an der Ampel stehenden Seat. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen davorstehenden Opel und dieser wiederum auf einen Fiat Punto geschoben. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von über 35.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Heilbronn: Nach Unfall ins Krankenhaus

Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls kam es auf der Heilbronner Max-Planck-Straße am Mittwochmittag zu einem Verkehrsunfall. Ein 57-Jähriger war gegen 13.40 Uhr mit seinem VW unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen geriet von der rechten zunächst auf die linke Fahrspur und kam dann von der Straße ab. Der T-Roc überfuhr eine Grünfläche, einen Fußgängerüberweg, durchbrach dann einen Zaun und rollte eine Böschung hinauf, wo er schließlich stehen blieb. Eine Fußgängerin, die gerade auf dem Fußgängerüberweg lief, konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite vor dem herannahenden Fahrzeug retten. Rettungskräfte brachten den Autofahrer zur Überprüfung seines Gesundheitszustandes in ein Krankenhaus. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste mit einem Kran geborgen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Heilbronn: Bei Busfahrt verletzt

In einem Heilbronner Linienbus wurde am Mittwochmittag eine 57-Jährige verletzt. Die Frau saß gegen 12.40 in dem Bus der auf der Wilhelmstraße stadtaufwärts unterwegs war. Ein etwa 20-jähriger Mann wollte an der Haltestelle Cäcilienstraße West aussteigen und bewegte sich daher durch den Mittelgang des Busses. Als der Bus bremste um an der Haltestelle anzuhalten stolperte der Mann aus unbekannten Gründen und fiel rücklinks in eine im Bus angebrachte Glasscheibe, die dadurch zu Bruch ging. Die dahinter sitzende 57-Jährige wurde von den Glassplittern leicht verletzt. Die Frau und der junge Mann wurden an der Bushaltestelle von Rettungskräften untersucht. Da die Personalien des Gestürzten nicht bekannt sind, bittet die Polizei diesen, oder Personen die Angaben zu ihm machen können, sich unter der Telefonnummer 07131 7479 0 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

