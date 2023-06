Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des Pk Oberharz vom 15.06.2023

Goslar (ots)

Hahnenklee-Bockswiese:

Am 14.06., 22:00 Uhr, bis 15.06., 12:00 Uhr, wurde in der Poststraße in Hahnenklee die Halterung des Verkehrszeichens 283 (Halteverbot) umgeknickt. Hinweise auf den oder die Täter bitte an die Polizeidienststelle hier in Clausthal oder direkt an die Polizeistation Hahnenklee.

Dunker, POK

