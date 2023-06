Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 14.06.2023

Goslar (ots)

Goslar

Eine bislang unbekannte Fahrradfahrerin verursachte mit ihrem Rad einen Schaden an einem Postauto und entfernte sich anschließend vom Unfallort.

In der Spohrstraße fuhr die 55-jährige Fahrerin des Postfahrzeugs am Dienstag, gegen 10.00 Uhr, in Richtung Feldstraße und musste verkehrsbedingt anhalten. Eine ihr entgegenkommende Radfahrerin stieß vermutlich aufgrund Unachtsamkeit mit ihrem Rad gegen das Fahrzeug und hinterließ dadurch Kratzer an der linken Fahrzeugseite. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte sie ihre Fahrt anschließend fort.

Die Radfahrerin sei ca. 18 Jahre alt, 1,60 m groß und korpulent, trug eine olivfarbene kurze Hose, kurze Haare sowie Sonnenbrille und sei mit einem zweifarbigen E-Bike unterwegs gewesen. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 339-0 entgegen.

++++

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person kam es auf einem Parkplatz in der Schützenallee am gestrigen Dienstag.

Ein 27-jähriger Salzgitteraner fuhr gegen 14.55 Uhr mit seinem VW Fox auf dem Parkplatz los und bemerkte in diesem Moment, dass seine Fahrertür komplett aufschwenkte. Weiterhin fahrend, versuchte er die Tür zu schließen, streifte dabei allerdings einen parkenden PKW Hyundai. Anschließend erfasste er eine 28-jährige Frau aus Salzgitter, welche vor diesem PKW stand und drückte sie mit seinem Fahrzeug gegen einen Transporter, der neben dem Hyundai parkte.

Die Frau wurde an beiden Beinen leicht verletzt und zur Behandlung in das Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

