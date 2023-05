Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Mehrere Einbrüche in Firma - Wer kann Hinweise geben?

Bleicherode (ots)

In der Gewerbestraße kam es innerhalb eines Monats zu zwei Einbrüchen in ein Unternehmen. Die erste Tat ereignete sich zwischen dem 21. April 16.00 Uhr und dem 22. April 8.00 Uhr. Ein erneuter Einbruch fand in der Nacht vom 15. auf den 16. Mai statt. Die Tatzeit lag zwischen 19.15 Uhr bis 6.45 Uhr. Das Vorgehen Täter war in beiden Fällen gleich. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Firmengelände und entwendeten verschiedene Werkzeuge. Gegenwertigen Ermittlungen nach ist davon auszugehen, dass mehrere Täter beteiligt waren. Abtransportiert wurde das Diebesgut mit mindestens einem Fahrzeug.

Wer sachdienliche Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell