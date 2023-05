LPI-NDH: Sportverein von Dieben heimgesucht

Mühlhausen (ots) - Im Kreuzgraben kam es in der zurückliegenden Nacht zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Die Bewohner konnten sich eigenständig ins Freie begeben, sodass niemand verletz wurde. Die Kriminalpolizei hat indes die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ersten Erkenntnissen nach richtet sich der Tatverdacht gegen den Bewohner der Wohnung. Die polizeilichen Maßnahmen dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr