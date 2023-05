LPI-NDH: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Heiligenstadt (ots) - Am Sonntag dem 28.05.2023 gegen 23:15 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW VW die L 2022 von Kalteneber in Richtung Heiligenstadt. Auf Höhe des Kilometers 1,0 überquerte ein Reh die Fahrbahn und stieß mit dem PKW zusammen. das Reh verendete an der Unfallstelle, am PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500,-EUR Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld Telefon: 03606 6510 E-Mail: ...

