Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei ermittelt nach Brand in Wichlinghausen

Wuppertal (ots)

In der vergangenen Nacht (18.10.2023) kam es gegen 00:30 Uhr zu einem Brand in der Handelstraße in Wuppertal-Wichlinghausen. Eine Zeugin meldete der Polizei zwei brennende geparkte Autos, nachdem ein bislang unbekannter Gegenstand auf eines der Fahrzeuge geworfen wurde. Noch bevor Rettungskräfte der Feuerwehr in der Handelstraße eintrafen, griffen die Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus über. Polizeibeamte forderten die Bewohner auf, ihre Fenster geschlossen zu halten. Eingetroffene Einsatzkräfte der Feuerwehr evakuierten umgehend alle Anwohner durch eine leerstehende Wohnung im Erdgeschoss. Nach den umfangreichen Maßnahmen von Polizei und Feuerwehr, konnten alle Anwohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach möglichen Tatverdächtigen verlief bislang negativ. Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei beschlagnahmte die Fahrzeuge und sicherte Spuren vor Ort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 150.000 Euro. (an)

