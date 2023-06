Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Suhl (ots)

Ein unbekannter Täter öffnete am Sonntag den 25.06.2023 gegen 01:05 Uhr einen Verteilerkasten in der Bahnhofstraße in Suhl, unmittelbar vor dem Bahnhofsgebäude. Anschließend entfernte der Täter 8 Sicherungen aus dem Kasten und warf diese auf die Straße. Bei mehreren Anwohnern fiel daraufhin der Strom aus. Der Sachschaden wird auf 500,- Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Suhl unter der Rufnummer 03681 369-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell