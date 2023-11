POL-FR: Weil am Rhein: Mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer lädt Frau auf Motorhaube auf

Freiburg (ots) - Im Verlauf der vergangenen Woche (29.10. - 04.11.2023) ist in ein Wohnhaus in Jestetten-Altenburg eingebrochen worden. An dem an der Dorfstraße liegenden Anwesen wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen. Im Innern wurden sämtliche Schränke durchwühlt. Geld und mehrere Schmuckstücke dürften die Einbrecher erbeutet haben. Die Höhe des Schadens ...

mehr