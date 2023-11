Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Beim Gülleausbringen verunglückt - zwei Schwerverletzte - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Beim Gülleausbringen ist am Samstagmittag, 04.11.2023, in Todtnau-Muggenbrunn, ein Traktorgespann verunglückt. Gegen 14:50 Uhr dürfte sich während einer Bergabfahrt der Anhänger mit einem Güllefass verkeilt haben, so dass der Traktor ins Schleudern geriet und den Abhang hinunterrutschte. Dabei platzte das Güllefass auf. Der 25-jährige Traktorfahrer und eine 28 Jahre alte Mitfahrerin verletzten sich schwer. Während der Fahrer mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht wurde, erfolgte die Verlegung der verletzten Frau mit einem Rettungshubschrauber. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt.

