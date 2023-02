POL-PDNR: Auffahrunfall

Betzdorf (ots) - Im Tatzeitraum 07.02.bis 08.02.2023 wurde an dem Pkw Seat einer 41-Jährigen zwei Reifen mittels eines spitzen Gegenstandes, vermutlich einem Messer, beschädigt. Die Reifen waren bei Entdeckung der Tat luftleer. Das Fahrzeug war im Straßenzug Scheuerfelder Straße abgestellt. Hinweise zum Täter bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz Polizeiinspektion ...

