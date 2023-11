Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Einbruch in Altenburg - Polizei bittet um Hinweise!

Im Verlauf der vergangenen Woche (29.10. - 04.11.2023) ist in ein Wohnhaus in Jestetten-Altenburg eingebrochen worden. An dem an der Dorfstraße liegenden Anwesen wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen. Im Innern wurden sämtliche Schränke durchwühlt. Geld und mehrere Schmuckstücke dürften die Einbrecher erbeutet haben. Die Höhe des Schadens lässt sich noch nicht genau beziffern. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise (Kontakt 07741 8316-0).

