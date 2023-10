Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Eingangstür beschädigt

Arnstadt, Ilm-Kreis (ots)

Gestern Nachmittag wurde die Polizei in die Saalfelder Straße gerufen, weil ein herumschreiender Mann die Scheibe einer Hauseingangstür eingeschlagen hatte. Es stellte sich heraus, dass der 47-Jährige in selbigem Haus wohnte, jedoch seinen Schlüssel vergessen hatte. Durch das gewaltsame öffnen der Haustür wolle er sich wieder Zutritt zum Mehrfamilienhaus verschaffen. Mit 2,87 Promille war der lettische Mann zudem nicht unerheblich alkoholisiert. Er hatte einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro verursacht und muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten. (jk)

